После выборов в Армении активизировались обсуждения вокруг трехсторонних соглашений

Состоялся также телефонный разговор между президентами России и Турции. Согласно сообщению, распространенному вчера вечером пресс-службой Кремля, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении также отмечается, что была дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий.

Президент Турции также высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Путин и Эрдоган подтвердили свою готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона, говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры обсудили урегулирование в Сирии и совместную деятельность военных России и Турции, направленную на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке этой страны.

В телефонном разговоре с Путиным Эрдоган также выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V».

Что касается трехсторонних соглашений, гарантом выполнения которых является Россия, то ключевым вопросом на данном этапе является разблокирование транспортной инфраструктуры, вокруг которого, однако, по крайней мере, согласно официальным заявлениям, подходы Баку и Еревана резко расходятся. Баку говорит о Зангезурском коридоре, Ереван - просто о строительстве новых автомобильной и железной дорог. В чем-то подходы Баку и Еревана к этому вопросу объединяет только то, что безопасность этих дорог должны обеспечивать российские пограничные войска. В случае с Баку можно сказать «также российские пограничнные войска».

Детали этих обсуждений неизвестны. Возникла пауза в работе трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, Азербайджана и России. Однако 23 июня вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что трехсторонняя рабочая группа по вопросу Карабаха, которая отвечает за разблокирование региона, возобновит свою деятельность после формирования нового правительства Армении по итогам парламентских выборах. «До настоящего времени на проводимых встречах наблюдался достаточно конструктивный подход», - сказал он.

А представляющий российскую сторону вице-премьер Алексей Оверчук накануне также заявил, что члены трехсторонней группы находятся в постоянном контакте.

Очевидно, что Азербайджан и Турция хотят максимально ускорить процесс, и предметные обсуждения вокруг строительства транспортных маршрутов после прошедших в минувшее воскресенье в Армении выборов активизировались. Во всяком случае, например, в заявлении Кремля говорится, что в ходе вчерашнего телефонного разговора президенты России и Турции прежде всего обсудили ситуацию вокруг Карабаха.

Официальной информации о деталях обсуждения вокруг так называемого Нахичеванского или Зангезурского коридора нет, по оценке российских экспертов, есть ощутимые разногласия между подходами Баку, Анкары и Москвы. Москва также не рада, что в послевоенный период Турция настолько укрепилась на Южном Кавказе, что даже заговорила о возможности создания турецкой базы в Азербайджане.

Обеспокоенность Москвы еще больше усилилась после последних заявлений Анкары, Вашингтона и Брюсселя о дальнейшем развитии турецко-американских и турецко-европейских отношений.

Напомним, накануне президент Турции заявил о начале новой эры в турецко-американских отношениях после его недавней встречи с президентом США.

Об углублении отношений с Турцией также говорится в декларации по итогам саммита Евросоюза 24 июня 2021 года. В частности, в документе отмечается, что лидеры ЕС начали «технические работы» по обновлению Таможенного союза с Турцией и что Брюссель готов к диалогу с Турцией на высоком уровне по вопросам миграции, здравоохранения, климата, борьбы с терроризмом и по региональным вопросам.

На фоне сегодняшнего противостояния Россия-Запад Москве не может нравиться сближение Турции с Евросоюзом, НАТО и США, однако какие практические последствия будут иметь эти разногласия, например, для нашего региона, пока непонятно.

Во всяком случае, Москва почти каждый день заявляет, что сделает все для выполнения положений трехсторонних соглашений по Карабаху. А Баку при любом удобном случае напоминает, что российские миротворцы находятся в Карабахе с согласия азербайджанской стороны.