Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении.

«Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений.

В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе.

Условлено о дальнейших личных контактах», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG