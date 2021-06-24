Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении.

«Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений.

В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе.

Условлено о дальнейших личных контактах», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.