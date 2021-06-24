Арман Татоян: Моя задача – защищать гражданина от государства, я не пристрастен

«Были зафиксированы нарушения, например, случаи привода людей в отделения полиции, на мой взгляд, безосновательные приводы. Что касается демократии, то защитник прав человека не осуществляет наблюдательную миссию, чтобы давать такие общие оценки. Были наблюдатели, они наблюдали за выборами. Я в общем смотрел на оценки наблюдателей ОБСЕ, мы их приняли к сведению, по большому счету, у меня нет вопросов к ним, чтобы оспаривать или не соглашаться с этими оценками», - отметил Татоян.

Что касается обвинений в предвзятости по отношению к властям, в частности, в форме критики поведения исполняющего обязанности премьер-министра в ходе избирательной кампании и отсутствие упоминания открытой ругани, например, со стороны бывшего президента Сержа Саргсяна, то Татоян ответил так: «Задача омбудсмена – контроль над государством. Во время выборов защитник прав человека любой страны должен следить за тем, чтобы власти должным образом организовали выборы, чтобы все политические силы могли участвовать и осуществлять свое участие должным образом. Моя задача – защищать гражданина от государства. Да, деятельность государственных чиновников находится в зоне моей прямой компетенции. Есть мнения, как вы правильно сказали, что защитник прав человека не соблюдает паритет, мол, если критикуешь одну сторону, то должен критиковать и другую. Это очень опасный подход. А теперь посмотрите, с кем нам сохранять паритет? Если бы я начал использовать этот опасный подход, это означало бы, что помимо властей или правящей партии я должен был критиковать все 26 политические силы, участвовавшие в выборах… Моим критерием были кандидаты в премьер-министры. Потому что, если бы вдруг я отклонился и перешел на других представителей, мне пришлось бы идти по списку и критиковать всех».

Радио Азатутюн: - На ряде встреч и в своих интервью Роберт Кочарян угрожал, что в случае прихода к власти ограничит деятельность финансируемых Западом организаций, заклеймит их иностранными агентами по примеру России. Вы защищали эти организации?

Арман Татоян: - О каких организациях идет речь? Это было конкретным действием?

Радио Азатутюн: - Организации, финансируемые Фондом «Открытое общество».

Арман Татоян: - Вот если бы оппозиция была во власти, если бы она попыталась это сделать, мы бы обязательно отреагировали, потому что это деликатный вопрос, касающийся гражданского общества, все вопросы, касающиеся гражданского общества, находятся в центре моего прямого внимания.

Радио Азатутюн: - Другими словами, сама угроза не подлежит осуждению, пока она не будет реализована?

Арман Татоян: - Почему вы это сразу берете на себя или на других? Нужно понять, кого именно он имеет в виду. Если он придет в исполнительную власть и приступит к действиям, да, конечно, мы немедленно отреагируем.