Хочу верить, что страница фальсификаций результатов выборов безвозвратно закрыта – Пашинян

Об этом сегодня заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на первом заседании кабмина после внеочередных парламентских выборов 20 июня, на которых партия «Гражданский договор» Пашиняна одержала убедительную победу.

По словам главы правительства, в этом состоит основной посыл прошедших выборов.

«Это важная политическая констатация, и я рад, что мы, пройдя этот тяжелый кризис, наконец, завершаем его этой констатацией», - подчеркнул Пашинян на заседании правительства.

«По данным международных наблюдателей, международного сообщества и местных наблюдателей, выборы однозначно прошли в соответствии со стандартами демократии. Фактически, мы установили новый стандарт», - продолжил исполняющий обязанности премьер-министра.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что в 2018 году, когда прошли внеочередные парламентские выборы, международное сообщество дало им беспрецедентно высокую оценку. Тогда был такой контекст: говорили, что исход выборов был очевиден, и правительству, так сказать, не нужно было фальсифицировать результаты выборов. Возможные результаты парламентских выборов 2021 года были непредсказуемыми, все знали, что проходят самые непредсказуемые выборы в истории Третьей республики. Очень важно, что мы констатировали нашу политическую волю и систему политических ценностей, как мы и обещали нашему обществу, бесспорность результатов выборов и выражения свободной воли избирателей является для нас основополагающей ценностью», - заявил Пашинян.

«Конечно, возбуждены уголовные дела по фактам предвыборных взяток, других проявлений незаконного воздействия на волю избирателей. Я уверен, что они будут должным образом изучены, и этим делами будет дан соответствующий ход. Но я хочу верить, что страница фальсификаций результатов выборов в Армении действительно безвозвратно закрыта», - заявил Никол Пашинян.