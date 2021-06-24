«Мое терпение закончилось»: Родственники находящихся в Азербайджане армянских пленных проводят сидячую акцию протеста в Ереване

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в Азербайджанском плену оказались десятки армянских военнослужащих и гражданских лиц. Баку отказывается возвращать часть пленных, заявляя, что они являются преступниками и попали в плен после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Над некоторыми армянскими пленными в Баку в настоящее время идут судебные процессы.

В Ереване родственники пленных называют эти процессы абсурдными.

«В Армении ли, в Карабахе ли не осталось ни одной структуры, куда бы мы не обращались. Никто нам не отказывает. Но результата мы не видим. Прошло семь месяцев. Все говорят: сегодня, завтра, через месяц. Но конкретных дат нам не называют», - посетовал один участник акции протеста.

По словам мужчины, в первую очередь проблемой возвращения армянских пленных должны заниматься власти Армении, не полагаясь на других в вопросе их возвращения. «Если я не буду заниматься судьбой своего ребенка, почему это нужно будет делать соседу?» - отметил он.

По словам протестующих, они встречались с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, но пока никакой обнадеживающей информации от него не получили. «Он не может сказать ничего конкретного. Он просит нас подождать, набраться терпения. Но мое терпение закончилось», - сказал мужчина.

Другой участник акции объяснил, что акция протеста, которая была инициирована в среду вечером, адресована как властям Республики Армения, так и международным организациям.

«Больше всего нас беспокоят абсурдные суды над армянскими пленными в Баку. Наши ребята там одни, без чьей-либо помощи. Мы призываем международные организации прислать посредников, применить обеспечительные меры, чтобы там сохранялась законность. Мы призываем власти Республики Армения как можно скорее подать иск против Азербайджана, который нарушает ряд международных договоров, Женевские конвенции, участником которых он являются уже 21 год. И это нужно сделать очень быстро, чтобы мы могли остановить Азербайджан», - заявил он.