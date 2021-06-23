В Азербайджане ожидают, что трехсторонняя группа по Карабаху продолжит работу после формирования нового правительства в Армении

Об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Trend.

«Как вы знаете, в Армении идет избирательный процесс, формируется новое правительство. Думаю, после формирования нового правительства трехсторонняя рабочая группа продолжит свою деятельность. До настоящего времени на проводимых встречах наблюдался достаточно конструктивный подход», - сказал Шахин Мустафаев.