В ЦИК поступили заявки на пересчет голосов на 27 избирательных участках

Секретарь ЦИК Армен Смбатян сообщил Радио Азатутюн, что вчера на шести избирательных участках был проведен пересчет голосов, и только на одном из них зафиксированы несоответствия. В результате пересчета голосов на избирательном участке 23/47 Ванадзора голоса блока «Армения» во главе со вторым президентом Робертом Кочаряном увеличились примерно на 90.

«Завтра мы окончательно подведем итоги и представим им. В Ванадзоре, на избирательном участке 23/47, голоса блока «Айастана» увеличились примерно на 90», - сказал секретарь ЦИК.

По словам Смбатяна, большинство заявлений о пересчете голосов было подано в ненадлежащем порядке. Несмотря на это, ЦИК дал ход всем заявлениям, кроме того, территориальные комиссии по собственной инициативе решили провести пересчет голосов на некоторых избирательных участках. В результате пересчет голосов будет проведен на более чем 70 избирательных участках.

Накануне корреспондент Радио Азатутюн следил за пересчетом голосов в территориальной избирательной комиссии №3. Здесь не было разницы с протоколом.

«Никакой разницы ни с одной цифрой не было, все было правильно. Как видите, мы все посчитали», - сказал председатель комиссии Вардан Аракелян.

Национально-христианская партия «Зартонк», возглавляемая председателем адвокатской палаты Ара Зограбяном, подала заявления о пересчете голосов на нескольких избирательных участках. Зограбян объяснил, что у них были большие ожидания от этих участков, поэтому они подали заявку на пересчет голосов.

ЦИК подведет окончательные итоги голосования на внеочередных выборов в воскресенье.