Отключение электроэнергии на избирательных участках во время подсчета голосов не могло существенно повлиять на процесс – Иоаннисян

По его словам, нововведения в избирательном процессе практически исключают возможность необнаруженных фальсификаций. Он привел пример: «Например, стикеры передают в территориальную избирательную комиссию, они подсчитываются. Даже в случае небольшой разницы все дело передается в прокуратуру».

Согласно официальному разъяснению «Электрических сетей Армении» (ЭСА), в некоторых населенных пунктах Армавирской, Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областей в день досрочных парламентских выборов, 20 июня, в 21:49 произошло отключение электроэнергии на 6 минут. Причиной, по утверждению компании, стало системное отключение электроэнергии из Грузии.

Из ЭСА Радио Азатутюн посоветовали позвонить в государственное ЗАО «Оператор энергосистем», сказав, что адресатом проблемы является именно эта структура. Главный архитектор компании Гарник Балаян сказал: «Проблема в том, что наши северо-восточные регионы импортируют электроэнергию в соответствии с контрактом между ЭСА и грузинской компанией. И в тот день произошло это аварийное отключение, что привело к отключению электроэнергии в этом регионе».

Корреспондент Радио Азатутюн в тот день работал на одном из избирательных участков в Варденисе Гегаркуникской области, где также было отключение электричества примерно на 10 минут.

По словам Балаяна, эта проблема не имеет к ним никакого отношения.

Эти объяснения кажутся противоречивыми для представителя «Независимого наблюдателя». По словам Иоаннисяна, ЭСА – это компания, которая больше ассоциируются с блоком «Айастан», чем с властями, а Грузия вряд ли бы хотела вмешиваться во внутриполитический процесс в Армении. «Не следует забывать, что заместителем генерального директора «Электрических сетей Армении» является Давид Газинян, который активно занимается агитацией за блок «Айастан», а его брат также является кандидатом от блока «Айастан»», - отметил наблюдатель.

Иоаннисян отметил, что они получали множество сигналов о том, что сотрудников ЭСА заставляли участвовать в митингах блока «Айастан», а также голосовать за эту силу. Он добавил, однако, что доказательств этого как таковых у них нет.

Руководитель отдела по связям с общественностью ЭСА Наталья Сарджанян в беседе с Радио Азатутюн опровергла эту информацию: «Электрические сети Армении – аполитичная структура. Попытки вовлечь наших сотрудников в какой-либо процесс не имеют под собой оснований. Напротив, предписывалось строго следить за тем, чтобы никоим образом не было возможности для сотрудников воздействовать друг на друга. Есть сотрудники, занимающие политическую позицию, которые были вовлечены в эти процессы, им предоставили отпуск».

Член блока «Айастан» Ишхан Сагателян, комментируя утверждения о том, что отключения электроэнергии ассоциируются с их блоком, заявил, что это почерк властей: «Все это выдумки. И если они поинтересуются, то поймут, что отключение было не от электросетей, а откуда-то еще. Все знают, кто контролирует линии высоковольтного напряжения. Это почерк этих властей. Они широко использовали административный ресурс на протяжении всего хода выборов».

Координатор по связям с общественностью партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян ответил на выдвинутые против них обвинения следующим образом: «На протяжении всей кампании в прессе постоянно появлялись сообщения об участии сотрудников ЭСА в демонстрациях Роберта Кочаряна. У меня есть предположение, что эти сотрудники слишком устали, чтобы переезжать с места на место, и из-за этого они не могли хорошо организовать свою работу».