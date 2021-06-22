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Карабах

В Гегаркунике планируется размещении российских пограничников, ведутся переговоры – начальник Генштаба

Артак Давтян

Сегодня начальник Генштаба ВС Армении коснулся вопроса размещения российских пограничников на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике и отвода армянских и азербайджанских вооруженных сил от границы.

В ходе брифинга с журналистами Артак Давтян заявил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, но в то же время выразил уверенность в том, что это так и будет.

«Когда это будет окончательно, как по времени, так и по выполнению, что связанно с техническими вопросами, об этом будет сказано дополнительно», - сказал Давтян.

На уточняющий вопрос, есть ли согласие с азербайджанской стороны, начальник Генштаба ВС Армении ответил так: «Нам не о чем спрашивать у Азербайджана на нашей территории, но переговоры ведутся с российской стороной, потому что есть вопросы. Наша цель – без столкновений добиться отвода азербайджанских подразделений, оказавшихся на нашей территории, мы должны принять меры полностью на нашей территории. При необходимости мы сотрудничаем с российской стороной», - заявил Артак Давтян.

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