В Гегаркунике планируется размещении российских пограничников, ведутся переговоры – начальник Генштаба

В ходе брифинга с журналистами Артак Давтян заявил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, но в то же время выразил уверенность в том, что это так и будет.

«Когда это будет окончательно, как по времени, так и по выполнению, что связанно с техническими вопросами, об этом будет сказано дополнительно», - сказал Давтян.

На уточняющий вопрос, есть ли согласие с азербайджанской стороны, начальник Генштаба ВС Армении ответил так: «Нам не о чем спрашивать у Азербайджана на нашей территории, но переговоры ведутся с российской стороной, потому что есть вопросы. Наша цель – без столкновений добиться отвода азербайджанских подразделений, оказавшихся на нашей территории, мы должны принять меры полностью на нашей территории. При необходимости мы сотрудничаем с российской стороной», - заявил Артак Давтян.