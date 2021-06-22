Гражданское общество реагирует на заявление Пашиняна о «диктатуре закона»

Так представители гражданского общества отреагировали на заявления Пашиняна, сделанные на вчерашнем митинге на площади Республики в Ереване. В частности, Пашинян заявил, что в соответствии со «стальным» мандатом, полученным его партией от граждан на выборах, в Армении будет установлена диктатура закона и права.

«С этого момента в Республике Армения устанавливается диктатура закона и права», - заявил Пашинян.

Председатель клуба «Аспарез» Левон Барсегян напомнил, что правительство сделало до сегодняшнего дня: «На сегодняшний день принят только закон о возврате незаконного имущества. По моим данным, проведены расследования в отношении около 200 единиц собственности и все».

По словам Барсегяна, действующие законы просто не могут позволить установить диктатуру закона, ожидаемую обществом. «Законы должны быть радикально изменены в соответствии с революционной повесткой дня. Это раз. Второе возможное обстоятельство или условие - это реформа правоохранительной системы, в данном случае я имею в виду всю правоохранительную систему, я обязан их перечислить: полиция, Следственный комитет, прокуратура, Служба национальной безопасности, таможенные и налоговые службы, конечно же, судебная система. Коренным образом должно быть изменено законодательство, эти системы должны быть очищены», - отметил он.

По словам правозащитницы Нины Карапетянц, теперь правительству Пашиняна будет сложнее осуществить, например, чистку правоохранительной системы, так как фактическое бездействие в плане применения веттинга после 2018 года привело к тому, что многие судьи, следователи и полицейские увидели, что их «хозяева» воспроизвелись и уже находятся в парламенте.

«Что, что реформы проведены не были, основывается на идее непривлечения к ответственности преступного режима, потому что никакие обещания, никакое вмешательство, никакое воздействие не могли бы иметь такого эффекта, то есть, безнаказанности в таком масштабе, как непроведение реформы в этих системах. В результате мы получили: а) видные деятели преступного режима, которые не были привлечены к ответственности, в том числе по делу о «1 марта» и многим другим делам; б) мы получили воспроизводство преступного режима в парламенте. Это позор, который мы испытываем сегодня в парламенте. Следующим, по моему глубокому убеждению, и я с большим сожалением говорю об этом, будет их возвращение во власть», - отметила Карапетянц.

По словам Левона Барсегяна, не требуется много времени, чтобы понять, насколько серьезно настроен Никол Пашинян на этот раз. «Иначе такие обещания повиснут в воздухе и будут рассматриваться как популизм, популизм, который нравится людям, которому радуются люди, но который в конечном итоге не будет иметь никакого реального результата», - заключил он.