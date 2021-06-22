Новая легитимность позволит Пашиняну решительно действовать в вопросах безопасности

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Григорян напомнил, что проблемы безопасности и внешней политики, стоящие перед Арменией, которые особенно обострились после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, никуда не делись, и задача номер один нового правительства будет заключаться в том, чтобы в первую очередь заняться вопросами безопасности.

«Результаты этих выборов и новое Национальное собрание являются основой для начала работы с международным сообществом. Стоят конкретные вызовы. Понятно, что вопросы, связанные со статусом Нагорного Карабаха, вопросы, связанные с границами и спорами с азербайджанцами, вопрос, связанный с нахождением азербайджанских войск на территории Армении, являются приоритетными. Сюда нужно добавить и вопрос пленных», - отметил Григорян.

Через несколько часов после завершения голосования, обращаясь к своим сторонникам, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поблагодарил страны-партнеры за поддержку Армении. «Я не буду называть подробностей поддержки, просто считаю необходимым, чтобы слова благодарности были услышаны здесь сегодня. Благодарю Российскую Федерацию, президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку Республики Армения и армянского народа. Я благодарю администрацию Соединенных Штатов во главе с президентом Байденом за поддержку Республики Армения и ее народа в этот период и благодарю президента Франции Эммануэля Макрона».

Пашинян также поблагодарил лидеров Евросоюза, Ирана, Грузии и Нагорного Карабаха, подчеркнув, что мир в регионе является самой важной повесткой дня.

В этой связи Григорян отметил: «Если Армения сможет работать с миром, развития будут для нас позитивными. Понятно, что есть Россия, и через Россию мы должны попытаться убедить азербайджанцев выйти с нашей территории. Также мы должны попытаться убедить Азербайджан вернуть пленных. Но если механизм через Россию не сработает, мы должны начать работу с другими игроками».