США поздравляют народ Армении в связи с выборами

«Мы приветствуем в целом положительную оценку миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами», - заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента США.

Нед Прайс выразил удовлетворение в связи с предварительными выводами БДИПЧ о том, что основные права и свободы избирателей в целом соблюдались, и что участники могли свободно проводить кампанию, и что БДИПЧ положительно оценило процесс подсчета голосов в день выборов.

В то же время официальный Вашингтон присоединяется к озабоченности БДИПЧ крайней поляризацией и агрессивной риторикой участников выборов. «Мы призываем граждан Армении всех политических убеждений уважать результаты этих выборов, когда они будут ратифицированы, применять юридический процесс обжалования результатов выборов в связи с вызывающими озабоченность вопросами, чтобы избежать политической мести в то время, как Армения продолжает оставаться нацеленной на суверенное, демократическое, мирное и процветающее будущее», - говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты привержены укреплению нашего партнерства с Арменией на основе общих демократических ценностей», - сказал Прайс, высоко оценив прогресс Армении в реформах и в борьбе с коррупцией. Он призвал Армению «продолжать идти по этому пути в соответствии с чаяниями армянского народа, высказанными весной 2018 года».

«Мы призываем все стороны уважать верховенство закона и демократические принципы. Мы надеемся на сотрудничество с новым правительством для расширения наших двусторонних отношений и сотрудничества», - сказал он.

Нед Прайс также высоко оценил поддержку посла Линн Трейси и всего персонала посольства США в Ереване демократическому развитию Армении. «Благодаря их самоотверженной работе мы продолжаем развивать партнерство между США и Арменией», - говорится в заявлении.