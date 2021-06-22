На Гегаркуникском участке границы будут размещены российские пограничники, ВС Армении и Азербайджана будут отведены – губернатор

Об этом Радио Азатутюн сообщил губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян.

«Работа по размещению российских коллег ведется, ситуация будет урегулирована. Это результат трехсторонних переговоров, параллельно с которыми идет процесс», - сказал он.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что у него нет дополнительных сведений. «Только то, что сказал губернатор», - отметил он.

После того, как в мае Ереван обвинил представителей вооруженных сил Азербайджана в нарушении границы на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей, премьер-министр Армении предложил отвести войска от границы зеркальным способом и разместить там международных наблюдателей.

На днях министры обороны Армении и России обсудили вопрос размещения российских пограничников на границе.