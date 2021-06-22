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Армения

На Гегаркуникском участке границы будут размещены российские пограничники, ВС Армении и Азербайджана будут отведены – губернатор

В ближайшие дни российские пограничники будут размещены на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, после чего армянские и азербайджанские вооруженные силы будут отведены от границы зеркальным способом.

Об этом Радио Азатутюн сообщил губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян.

«Работа по размещению российских коллег ведется, ситуация будет урегулирована. Это результат трехсторонних переговоров, параллельно с которыми идет процесс», - сказал он.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что у него нет дополнительных сведений. «Только то, что сказал губернатор», - отметил он.

После того, как в мае Ереван обвинил представителей вооруженных сил Азербайджана в нарушении границы на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей, премьер-министр Армении предложил отвести войска от границы зеркальным способом и разместить там международных наблюдателей.

На днях министры обороны Армении и России обсудили вопрос размещения российских пограничников на границе.

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