Никол Пашинян предложил «вернуть украденное» и «положить конец ругани»

Такое заявление в ходе сегодняшнего митинга на площади Республики в Ереване сделал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Возглавляемая Пашиняном партия «Гражданский договор» набрала большинство голосов (53,92%) на досрочных парламентских выборах 20 июня и получила мандат на формирование правительства, а сам Пашинян получил мандат на то, чтобы возглавить его.

«Сегодняшним митингом мы подводим итоги предвыборной кампании, выборов. Надеюсь, что сегодня мы действительно зафиксируем, что внутриполитический кризис, начавшийся в Армении 9 ноября [день подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе – ред.], преодолен. Завтра мы вернемся к полноценной работе, но условия и обстановка сегодня существенно изменились, поскольку Армения дала мандат нашему правительству, этой политической команде установить диктатуру закона и права в стране, народ совершил стальную революцию», - заявил Пашинян.

Согласившись с замечаниями наблюдателей о том, что в ходе этой избирательной кампании использовалась агрессивная риторика, Пашинян обратился ко всем участникам политико-общественного процесса: «Народ Армении принял свое решение, он создал новую политическую ситуацию, и первая точка и конечная точка этой ситуации таковы: я предлагаю всем политическим силам, общественным участникам начать с простой точки, положить конец ругани. Я призываю всех наших сторонников прекратить ругань, ненужную агрессию, ненужную враждебность, потому что мы сталкиваемся с серьезными проблемами, мы должны открыть эту прекрасную новую страницу в построении нашей государственности».

При этом Никол Пашинян подчеркнул, что это не означает, что они будут уклоняться от взятых на себя обязательств перед народом. «В Армении будет порядок, неотвратимость ответственности», - заявил он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении сделал и другое предложение: «Призываю начать переговоры о возвращении украденного, что послужит социально-экономической повестке Республики Армения».

На митинге Пашиняну вручили символический «стальной мандат» на установление «диктатуры закона».