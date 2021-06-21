Международные наблюдатели заявили, что, несмотря на поляризованную обстановку, выборы были конкурентными и хорошо организованными

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ сегодня в Ереване дали пресс-конференцию, на которой представили некоторые подробности досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня.

«Вопросы национальной безопасности преобладали в политическом дискурсе в предагитационном и агитационном периодах», - заявили наблюдатели, добавив, что дебаты переросли в более агрессивные, обвинительные высказывания, усугубляя высокую степень поляризации и еще больше снижая внимание к политическим программам.

По оценкам наблюдателей, день голосования прошел в целом спокойно. Наблюдатели в целом положительно оценили процесс голосования на посещенных ими избирательных участках. По данным наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, имели место некоторые случаи вмешательства в процесс голосования со стороны доверенных лиц партий или блоков. Что касается нарушений, то наблюдатели в основном регистрировали технические нарушения, отмечая, что в целом даже эти нарушения не оказали особого влияния на результаты выборов: «Мы наблюдали мелкие технические нарушения на некоторых избирательных участках, они были перегружены, на некоторых избирательных участках не была обеспечена доступность для инвалидов, но это никоим образом не ставит под сомнение демократический порядок, конституционный порядок».

По словам наблюдателей, среда была конструктивной, однако риторика агрессии и ненависти оставила свой след. «Несмотря на эту довольно поляризованную среду, мы полностью принимаем результаты голосования по всем партиям, поскольку последние обладали всеми структурными характеристиками», - отметили наблюдатели.

Ранее наблюдатели от СНГ также дали оценку прошедшим накануне парламентским выборам. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, они не зафиксировали.