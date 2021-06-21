Блок «Айастан» считает спорными и не спешит признавать опубликованные результаты голосования

Опубликованные результаты весьма спорны и не вызывают доверия, говорится в опубликованном блоком заявлении.

«Они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в том числе международных, и наконец со здравым смыслом, - заявил блок «Айастан», продолжив: - Многолюдные митинги оппозиционных сил в ходе предвыборной агитации и малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране указывали на наличие совершенно иных общественных настроений. Серьезнейшая основа недоверия - это сотни сигналов, поступавших с разных избирательных участков в день выборов, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов».

Учитывая вышеизложенное, блок «Айастан» «ставит задачу немедленно провести глубокое и обоснованное изучение зафиксированных и предполагаемых нарушений».

До тех пор, пока не будут полностью разъяснены все проблемные вопросы и не развеяны сомнения, блок «Айастан» не признает результаты выборов», - говорится в заявлении.

Согласно опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам прошедших в Армении 20 июня досрочных парламентских выборов, с 53,92% голосов победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», блок «Айастан» на втором месте с 21,04%, на третьем месте с 5,23% голосов блок «Честь имею», в который входят Республиканская партия и партия Артура Ванецяна «Отечество».