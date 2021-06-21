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Политика

Блок «Айастан» считает спорными и не спешит признавать опубликованные результаты голосования

Второй президент Армении Роберт Кочарян на митинге блока «Айастан», Ереван, 18 июня 2021 г.

Блок «Айастан» («Армения»), возглавляемый вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, считает спорными опубликованные результаты досрочных парламентских выборов.

Опубликованные результаты весьма спорны и не вызывают доверия, говорится в опубликованном блоком заявлении.

«Они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в том числе международных, и наконец со здравым смыслом, - заявил блок «Айастан», продолжив: - Многолюдные митинги оппозиционных сил в ходе предвыборной агитации и малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране указывали на наличие совершенно иных общественных настроений. Серьезнейшая основа недоверия - это сотни сигналов, поступавших с разных избирательных участков в день выборов, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов».

Учитывая вышеизложенное, блок «Айастан» «ставит задачу немедленно провести глубокое и обоснованное изучение зафиксированных и предполагаемых нарушений».

До тех пор, пока не будут полностью разъяснены все проблемные вопросы и не развеяны сомнения, блок «Айастан» не признает результаты выборов», - говорится в заявлении.

Согласно опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам прошедших в Армении 20 июня досрочных парламентских выборов, с 53,92% голосов победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», блок «Айастан» на втором месте с 21,04%, на третьем месте с 5,23% голосов блок «Честь имею», в который входят Республиканская партия и партия Артура Ванецяна «Отечество».

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