На выборах в Армении обработаны все бюллетени: партия Пашиняна набирает 53,92% голосов, блок Кочаряна – 21,04%

По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос), а блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») набрал 21,04% (268 165 голосов).

Блок «Честь имею» (Артур Ванецян) набрал 5,23% (66 633 голоса), а партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна набрала 3,96% (50 416 голосов).

Отметим, что для того, чтобы быть представленным в парламенте, блоку нужно набрать как минимум 7% голосов, а партии как минимум 5%. Согласно избирательному законодательству, однако, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы, что дает возможность набравшей наибольшее количество голосов, но не прошедшей в парламент силе также быть представленной в Национальном собрании.

Отметим, что в выборах участвовали в общей сложности 25 политических сил.

Остальные партии и блоки набрали намного меньше голосов, чем необходимо для прохождения в Национальное собрание.

Явка на выборах составила 49,4%.