Пашинян заявил о победе на досрочных парламентских выборах в Армении

После обработки примерно 80% бюллетеней Центральная избирательная комиссия заявила, что партия «Гражданский договор» получила 55,3% голосов. Главный конкурент правящей партии – блок «Айастан» («Армения») бывшего президента Роберта Кочаряна, идет на втором месте с 20,3% голосов.

На третьем месте оппозиционный блок бывшего президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (лидер Артур Ванецян) с 5,2% голосов. Согласно армянскому законодательству, блокам необходимо набрать не менее 7% голосов, чтобы быть представленными в Национальном собрании.

По данным ЦИК, другая оппозиционная сила, партия «Процветающая Армения», набирает меньше 5%, что является порогом для прохождения в парламент.

Остальные партии и блоки (всего в выборах участвовали 25 политических сил) набирают намного меньше голосов, чем необходимо для прохождения в парламент.

Как заявил Никол Пашинян, «мы можем сделать вывод, что народ Армении дал «Гражданскому договору» и мне мандат руководить страной».

Пашинян назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране «диктатуру закона».

Пашинян заявил, что в ближайшие дни начнет консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала.

«Мы привлечем здоровые силы для решения стоящих перед страной проблем. Народ дал мне мандат для управления, но мы сделаем максимум, чтобы обсудить и сплотить вокруг мандата все здоровые общественные ресурсы», - отметил и.о. премьер-министра, добавив, что конечной целью является формирование национального единства и согласия.

Между тем, блок «Айастан» отказалась признавать поражение, заявив, что частичные результаты голосования «не вызывают доверия».

«Они резко противоречат различным проявлениям общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, а также результатам всех опросов общественного мнения… и здравому смыслу», - говорится в заявлении оппозиционного блока.

В блоке заявили, что воскресное голосование было омрачено сотнями сообщений о нарушениях, которые «свидетельствуют о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов».

«Блок «Айастан» тщательно изучит «зафиксированные и предполагаемые нарушения. До тех пор, пока не будут полностью разъяснены все спорные вопросы и не развеяны подозрения, блок «Айастан» не признает результаты выборов», - говорится в заявлении.