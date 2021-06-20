Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%.

Об этом после завершения голосования объявила Центральная избирательная комиссия.

По данным ЦИК, на выборах из 2 593 572 избирателей проголосовали 1 281 174.

Явка в Ереване составила 51.55%.

Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года явка по всей стране составила 48,63% (1 260 840 избирателей).

В нынешних выборах участвовали 25 политических сил – 21 партия и 4 блока.