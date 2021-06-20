В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

В ближайшие часы на 2008 избирательных участках будет идти подсчет голосов.

Фаворитами избирательной гонки считались партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» и оппозиционный блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.

В 21:00 ЦИК объявит окончательную явку на выборах.

Общее число включенных в реестр избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.

В ходе голосования в течение дня представители партий, наблюдатели и правоохранительные органы сообщали о ряде нарушений, в частности, связанных с подкупом избирателей, давлении на избирателей, процедурами голосования на участках и так далее. Также сообщалось, по крайней мере, о двух случаях стрельбы, связанных с выборами.