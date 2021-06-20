В Армении близится к завершению голосование на досрочных парламентских выборах

Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.
Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 17:00 в голосовании приняло участие 39,54% от общего числа зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 17:00 в голосовании приняли участие 46,83% избирателей. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 40,15% избирателей.
Голосование на досрочных парламентских выборах началось в 8:00 по местному времени и проходит на 2008 избирательных участков по всей стране. Оно продлится до 20:00.
В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении является кандидатом в премьер-министры от партии «Гражданский договор». Основным соперником правящей партии считается блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.
В выборах также участвуют следующие партии и блоки:
Партия «Справедливая Армения»,
Партия «Армянский национальный конгресс»,
Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»),
Партия «Свобода»,
Блок «Честь имею»,
Партия «Единая Родина»,
Партия «Всеармянская национальная государственность»,
Партия «Просвещенная Армения»,
Партия «Наш дом – Армения»,
Партия «Республика»,
Партия «Армянская родина»,
Блок «Свободная Родина»,
Партия «Процветающая Армения»,
Демократическая партия Армении,
Партия «Национально-консервативное движение 5165»,
Социал-демократическая партия «Решение гражданина»,
Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян»,
Партия «Национальная повестка»,
Партия «Подъем»,
Партия «Либеральная»,
Европейская партия Армении,
Партия «Национально-демократический полюс»,
Партия «Суверенная Армения».
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.
Наблюдатели уже зафиксировали ряд нарушений в ходе голосования, в частности, связанных с подкупом избирателей, а также, по крайней мере, два случая стрельбы.
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