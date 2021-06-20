В Армении близится к завершению голосование на досрочных парламентских выборах

Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.

Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 17:00 в голосовании приняло участие 39,54% от общего числа зарегистрированных избирателей.

По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 17:00 в голосовании приняли участие 46,83% избирателей. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 40,15% избирателей.

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в 8:00 по местному времени и проходит на 2008 избирательных участков по всей стране. Оно продлится до 20:00.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении является кандидатом в премьер-министры от партии «Гражданский договор». Основным соперником правящей партии считается блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.

В выборах также участвуют следующие партии и блоки:

Партия «Справедливая Армения»,

Партия «Армянский национальный конгресс»,

Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»),

Партия «Свобода»,

Блок «Честь имею»,

Партия «Единая Родина»,

Партия «Всеармянская национальная государственность»,

Партия «Просвещенная Армения»,

Партия «Наш дом – Армения»,

Партия «Республика»,

Партия «Армянская родина»,

Блок «Свободная Родина»,

Партия «Процветающая Армения»,

Демократическая партия Армении,

Партия «Национально-консервативное движение 5165»,

Социал-демократическая партия «Решение гражданина»,

Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян»,

Партия «Национальная повестка»,

Партия «Подъем»,

Партия «Либеральная»,

Европейская партия Армении,

Партия «Национально-демократический полюс»,

Партия «Суверенная Армения».

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.

Наблюдатели уже зафиксировали ряд нарушений в ходе голосования, в частности, связанных с подкупом избирателей, а также, по крайней мере, два случая стрельбы.