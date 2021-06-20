Царукян проголосовал за «безопасную родину, сильную, развивающуюся Процветающую Армению»

На вопрос Радио Азатутюн, если его голоса будут решающими в вопросе кандидата на пост премьер-министра партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, войдет ли он в коалицию с Пашиняном, Царукян ответил так: «На этот вопрос я уже отвечал, не хочу повторяться, сегодня не тот день».

На уточняющий вопрос, исключает ли он формирование с партией Пашиняна коалиции, лидер ППА ответил так: «То, что должен, я уже вам сказал. Я исключаю, я это повторял несколько раз».