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Политика

Царукян проголосовал за «безопасную родину, сильную, развивающуюся Процветающую Армению»

Лидер партии «Процветающая Армения», кандидат в премьер-министры Гагик Царукян принял участие в голосовании, проголосовав за «безопасную родину, сильную, развивающуюся Процветающую Армению».

На вопрос Радио Азатутюн, если его голоса будут решающими в вопросе кандидата на пост премьер-министра партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, войдет ли он в коалицию с Пашиняном, Царукян ответил так: «На этот вопрос я уже отвечал, не хочу повторяться, сегодня не тот день».

На уточняющий вопрос, исключает ли он формирование с партией Пашиняна коалиции, лидер ППА ответил так: «То, что должен, я уже вам сказал. Я исключаю, я это повторял несколько раз».

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