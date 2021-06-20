Я проголосовал за достойный мир и экономический подъем – Роберт Кочарян

Об этом он заявил журналистам после того, как посетил избирательный участок.

«Прежде всего, я проголосовал за достойный мир и экономический подъем, это мой выбор», - сказал второй президент.

На вопрос, как он оценивает свои шансы, второй президент ответил вопросом: «А вы сомневаетесь?»

На вопрос Радио Азатутюн, какое место займет бывший премьер-министр Карен Карапетян в правительстве, в случае если блоку «Айастан» удастся сформировать его по итогам выборов, Кочарян ответил так: «Наверное, очевидно, что Карен Карапетян с нами. Что касается того, какое сотрудничество будет в будущем, мы еще об этом не говорили».