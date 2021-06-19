Голосуйте честно и свободно – президент Армении обратился к гражданам накануне выборов

В видео обращении, опубликованном на официальном сайте президента, Армен Саркисян отметил, что политические силы имели возможность в течение более 10 дней представлять те программы и цели, которые они собираются реализовать после получения голосов граждан на выборах.

«К сожалению, в этот период имели место и проявления нетерпимости, оскорблений, угроз, были также неподобающие стремящимся к демократии или говорящим о демократии политическим силам или деятелям инциденты.

Недопустимы, неприемлемы, достойны строго осуждения любые попытки пересечения правовых и моральных границ, обострения ситуации, тем более, разжигания ненависти и вражды.

Призываю все участвующие в выборах партии и блоки, всех кандидатов в депутаты быть сдержанными и осмотрительными в своих действиях и поведении, призывать к сдержанности также своих соратников и сторонников, проявлять терпимость и уважение, не нарушать границы морали в политических целях.

Требую от правоохранительных органов, чтобы они строго пресекали любые нарушения закона и права, были беспристрастными, проявляли максимальную ответственность, действовали в соответствии с законом.

Эти выборы проходят в сложной, кризисной ситуации и имеют решающее значение для нашего государства и народа», - в частности, отметил президент Армении.

По его словам, в воскресенье, 20 июня, каждый должен сделать свой выбор.

«Какой бы политической силе вы ни отдали предпочтение, каким бы ни было ваше решение, помните, что это решение во имя Родины, во имя нашего государства, во имя вашего и вашей семьи завтрашнего дня.

Голосуйте честно и свободно, отдавайте отчёт только и только своей совести!

Успеха и всего наилучшего!», - заключил Армен Саркисян.

Отметим, что 19 июня в Армении объявлено «днем тишины» в преддверии голосования на досрочных парламентских выборах.