МИД Армении осуждает «осуществление Азербайджаном уголовного преследования» в отношении армянских военнопленных

«Согласно международному праву, военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за участие в военных действиях. В то же время, исходя из распространяемой в Азербайджане радикальной ненависти к армянам и спонсируемой на государственном уровне расистской политики, очевидно, что осуществляемые судебные процессы не могут быть справедливыми и прозрачными», - говорится в заявлении МИД РА.

Согласно внешнеполитическому ведомству Армении, вышеуказанное, а также пленение и захват гражданских лиц являются грубейшими нарушениями многочисленных норм международного права.

«Сокрытие Азербайджаном реальных цифр и мест содержания армянских военнопленных и заложников является серьезным свидетельством военных преступлений и преступлений против человечества», - отмечается в заявлении.

МИД Армении также отмечает, что Азербайджан продолжает грубо нарушать ряд основополагающих документов, ратифицированных им, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и, в частности, третью Женевскую конвенцию.

«Исходя из вышесказанного, строго осуждаем опубликованное 14 июня текущего года незаконное решение Бакинского суда о лишении свободы гражданского лица, гражданина Армении и Ливана Вигена Эолчекчяна сроком на 20 лет. Последний был похищен азербайджанскими вооруженными силами на следующий день после подписания трехстороннего заявления, а приговор вынесен на основе так называемых «признательных показаний», полученных в результате давления и пыток.

Осуждаем также возбуждение Азербайджаном сфабрикованных уголовных дел и осуществление уголовного преследования в отношении 55 армянских военнопленных, в результате военной действий, проведенных Азербайджаном в находящихся под контролем армянских сил селах Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Арцаха, в результате нарушения первого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября», - говорится в заявлении.

«Видеозапись разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшегося 15 июня в рамках визита в Республику Арцах- в оккупированный Азербайджаном город Шуши, свидетельствует о том, что в послевоенный период проблема пленных используется Азербайджаном в политических целях в качестве инструмента давления на Армению, это также явное нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Этот факт в очередной раз свидетельствует о последовательной политике Азербайджана по невыполнению взятых на себя обязательств», - заявляет МИД Армении.

Дипломатическое ведомство Армении призывает международных коллег, а также правозащитные организации строго осудить «грубейшие нарушения международного права со стороны Азербайджана и потребовать прекращения сфабрикованных уголовных дел и скорейшего возвращения армянских военнопленных».