20 июня – судьбоносный день: выбор между достойным миром и унизительным позором – Роберт Кочарян

В своем обращении Кочарян отметил, что впервые за последние 13 лет имел возможность посетить многие регионы страны.

«Спасибо за гостеприимство и теплый прием. За эти дни я пожал руки тысячам людей, посмотрел им в глаза. Не скрываю, пытался понять, изменились ли люди за минувшие годы. С радостью должен заметить, что они не изменились: все такие же трудолюбивые, все так же различают добро и зло», – сказал Кочарян.

Как подчеркнул бывший руководитель страны, 20 июня – судьбоносный день. «В этот день гражданам Армении предстоит сделать выбор между достойным миром и унизительным позором, между благополучной жизнью и безнадежной бедностью», - сказал он.

Кочарян выразил надежду на то, что люди больше не будут обманываться: ложь, невежество и порок нужно отвергнуть.

«Призываю вас! Давайте снова обустроим наш дом, нашу Армению! Установим долгосрочный мир, излечим раны, увековечим память о наших героях и придадим смысл их подвигу… Уверен, что вы не ошибетесь! А вы будьте уверены, что все будет хорошо. Вперед к сильной Арменией!», – заключил Роберт Кочарян.