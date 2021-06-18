Песков о выборах в Армении, планах Турции по созданию военной базы в Азербайджане

Об этом сообщает РИА Новости.

«Кремль на вопрос, кого поддерживает в Армении: желаем успешного проведения выборов нашим близким соседям и партнерам», - отмечается в сообщении.

Между тем, комментируя заявление Анкары о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане, Песков сказал журналистам, что развертывание военных объектов стран НАТО вблизи границ РФ – повод для особого внимания и причина для принятия мер по своей безопасности.

«Развертывание военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», - сказал Песков, передает РИА Новости.

«Мы взаимодействуем с Турецкой республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье. Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном, считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, логистики, исправлению ситуации в целом, и не должны содержать какие-то элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности», - добавил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения.

В тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».