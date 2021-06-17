По утверждению Захаровой, «напряженность на армяно-азербайджанской границе снижается»

«За последние недели удалось в целом снизить напряженность. Соответствующие консультации по регулированию пограничного спора будут продолжены», - сказала она.

По ее словам, Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации.

«С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, пограничных служб. В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие», - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась с 12 мая после того, как азербайджанские подразделения в нескольких направлениях пересекли границу Армении и начали проводить инженерные работы, утверждая, что якобы находятся на своей территории.

Отвечая на вопрос о последних контактах Азербайджана и Турции на высоком уровне, Захарова на сегодняшнем брифинге сказала, что вопрос контактов Баку с третьими странами не нужно смешивать с темой карабахского урегулирования.