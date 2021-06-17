Президент Армении призвал участвующие в выборах политические силы проявлять максимальную сдержанность

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, Армен Саркисян высоко оценил скорый отклик Парламентской ассамблеи ОБСЕ на приглашение для мониторинга внеочередных парламентских выборов.

Члены наблюдательской делегации представили президенту республики мандат миссии и свои наблюдения за избирательным процессом.

Подчеркнув, что избирательная кампания достигла своего пика, и во внутриполитической атмосфере существует напряженность, президент республики сказал, что партии и блоки, участвующие в выборах, должны проявлять максимальную ответственность, сдержанность и терпимость.

Подчеркнув значение солидарности общества и стабильности страны, президент Саркисян счел недопустимыми и неприемлемыми призывы к ненависти и к вражде, особенно к насилию, а также угрозы. Он подчеркнул, что политические силы и деятели должны воздерживаться от подобных действий.

Согласно сообщению, собеседники отметили, что ожидают честных, свободных и прозрачных выборов.