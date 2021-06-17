На данный момент число пропавших без вести – 275: СК выступил с разъяснением в связи с заявлением Сержа Саргсяна

Об этом сегодня заявил Следственный комитет (СК) Армении.



Ранее бывший президент Армении Серж Саргсян на встрече со своими сторонниками в Котайкской области обвинил действующие власти в том, что они скрывают реальное число пропавших без вести в ходе 44–дневной войны в Карабахе. Ссылаясь на отчет Фонда страхования воинской службы, в котором указано количество пожертвований семьям тяжелораненых и пропавших без вести солдат, Серж Саргсян заявил, что число пропавших без вести в действительности составляет 1064 человека.

В СК сегодня заявили, что «лицо перестает считаться без вести пропавшим, если в результате осуществленных следственных и других процессуальных действий добываются фактические данные о гибели последнего или становится известно его местонахождение».

«Информация о числе военнослужащих, появившаяся в прессе 16 июня 2021 года, относится к финансовой отчетности по денежной компенсации, выданной семьям военнослужащих, чье местонахождение после боевых действий не было известно. Это не отражает число без вести пропавших лиц на данный момент», - говорится в разъяснении.

Следственный комитет отмечает, что согласно утвержденному правительством порядку, без вести пропавший военнослужащий приобретает статус бенефициара фонда после проверки соответствующих данных, которые обобщают служащие Главного управления по здравоохранению и социальной защите военнослужащих Министерства обороны Армении и направляются в Фонд страхования военнослужащих.