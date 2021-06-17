За выборами 20 июня будут следить более 420 иностранных наблюдателей

Миссию возглавит один из заместителей председателя Ассамблеи Кари Хенриксен.
Норвежский депутат имеет большой опыт наблюдательных миссий. Так в прошлом году он возглавлял делегацию ПА ОБСЕ на президентских выборах в США, до этого наблюдал за выборами в ряде стран бывшего Советского Союза, включая Россию, Грузию и Узбекистан.
Хенриксен является членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ на протяжении более 20 лет, а с января этого года является основным докладчиком Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Ему также прочат должность председателя ПА ОБСЕ после июльской сессии.
«Я очень горжусь тем, что мы можем послать беспрецедентное количество наблюдателей на выборы в Армении с момента вспышки коронавируса, несмотря на проблемы, связанные с пандемией», - сказал глава наблюдательной миссии, поблагодарив всех партнеров, которые согласились наблюдать за «важными выборами в Армении».
Другой вице-председатель Ассамблеи, Маргарета Седерфельт, была назначена главой краткосрочной миссии. Она имеет большой политический опыт, возглавляет комитет по иностранным делам парламента Швеции и возглавляла миссии по наблюдению за выборами в Турции и Таджикистане. В 2019 году она опубликовала специальный доклад от имени Ассамблеи об убийстве лидера российской оппозиции Бориса Немцова и вопросам, связанным с верховенством закона в России. Доклад подвергся критике со стороны Кремля.
Перед приездом в Ереван Седерфельт заявила, что «предстоящие выборы - это важная возможность как для народа Армении, так и для страны в целом продемонстрировать свою приверженность демократическому развитию и реформам». «Мы готовы тесно сотрудничать с нашими партнерами по наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы, чтобы помочь Армении на ее пути демократии», - заявила она.
Помимо около 80 наблюдателей ПА ОБСЕ, за предстоящими выборами будут следить около 250 международных наблюдателей из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В составе делегации ПАСЕ будет два десятка депутатов. Кроме того, Венецианская комиссия направит своих представителей, которые также будут следить за выборами и подсчетом голосов.
Помимо западных наблюдателей, за предстоящим голосованием в Армении будут следить 70 делегатов из стран СНГ. Ожидается, что их первые предварительные оценки будут представлены 21 июня, на следующий день после голосования.
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