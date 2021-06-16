Эрдоган: «Открытие границы с Турцией принесет Армении неограниченные выгоды»

По словам Эрдогана, «открытие границы с Турцией принесет Армении неограниченные выгоды».

Президент Турции также говорил о так называемом «Зангезурском коридоре». «По железной дороге, которая начнет работать в рамках Зангезурского коридора, армяне смогут легко добираться до Москвы и других частей света, выйдя из изоляции, в которой они оказались из-за своих собственных действий», - заявил Эрдоган.