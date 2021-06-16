По словам Пашиняна, его визит в Сюник определенным образом изменил политическую ситуацию в Армении

По словам Пашиняна, вчерашние встречи прошли достаточно успешно. Он заявил, что визит был не только очень продуктивным, но и определенным образом изменил политическую ситуацию в Армении.

Пашинян также пригрозил начальникам Зангезурского медно-молибденового комбината, заявив, что в должности им осталось пробыть всего месяц. Он заявил, что получил информацию о том, что руководитель завода запрещает гражданам участвовать в собраниях правящей партии.

Отметим, что в правление завода входит также бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян, который сейчас включен в список оппозиционного блока «Айастан» («Армения»).

«Я обещал нашим жителям Мегри, Каджарана, Гориса и Сисиана, что они своими глазами увидят лежащих на асфальте чиновников. В знак доброй воли могу сказать только одно: я советую этим чиновникам в ближайшие дни добровольно лечь на участки асфальта, которые я укажу, сделать селфи и разместить эти фотографии на своей странице в Facebook, чтобы решить эту проблему в атмосфере национального согласия», - заявил Пашинян в Горайке.

По его словам, они получают много сигналов о том, что руководство «Газпром Армения» заставляет сотрудников идти на митинги или голосовать за определенную силу. «Любой сотрудник «Газпром Армения», который будет заниматься такой деятельностью, до 15 июля будет, как минимум, уволен, не говоря уже об уголовной ответственности. Я не понял, что «Газпром Армения» в Армении может работать против правительства и народа Армении? Пусть даже и не думают об этом. Вас будут судить. По одному. То, что вас уволят, вообще не является темой для обсуждения, но вас будут судить, вас будут судить группами, стопками», - заявил Никол Пашинян.

В Джермуке Пашинян сделал громкое заявление, пообещав, что партия «Гражданский договор» будет выплачивать гражданам по 500 тысяч драмов, что почти эквивалентно тысячи долларам США, за видеозаписи того, как раздаются предвыборные взятки.

Между тем, в ходе предвыборных встреч в Ширакской области сегодня кандидат в премьер-министры от блока «Айастан», бывший президент Армении Роберт Кочарян прокомментировал заявления Пашиняна об «укладывании людей на асфальт».

«Сейчас власти любят говорить об асфальте. Сначала они начали укладывать асфальт, потом укладывать людей на асфальт. Но сколько бы они манной каши ни ели, все равно не смогут уложить столько асфальта, сколько я уложил за время своего президентства».