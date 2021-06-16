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Политика

«Нет оснований для возбуждения уголовного дела» - прокуратура о сегодняшнем заявлении Пашиняна

Публикации по заявлению исполняющего обязанности премьер-министра были изучены Генеральной прокуратурой, и выяснилось, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Об этом Радио Азатутюн сообщил советник генерального прокурора Гор Абрамян.

Пашинян, в частности, заявил сегодня, что партия «Гражданский договор» обещает вознаграждение в размере 500 тысяч драмов (чуть меньше тысячи долларов) гражданам, которые представят видео, фиксирующее подкуп избирателей.

Кандидат в премьер-министры от правящей партии также заявил, что правоохранительные органы обещают «довольно обильный урожай» в ближайшие дни, и что он хочет «сделать этот урожай более обильным».

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