Марукян подчеркивает, что ситуация в стране настолько тяжелая, что некогда размахивать «молотками и дубинками»

Лидер партии Эдмон Марукян заявил, что то, что бывшие и действующие власти говорят сегодня, угрожая друг другу и дискредитируя друг друга, не имеет ничего общего с задачами по восстановлению экономики и укреплению границ.

«Вот уже несколько дней помимо разговоров о насилии исполняющий обязанности премьер-министра проводит предвыборную агитацию с молотком в руке. А Серж Саргсян сказал, что тем, кто придет с молотком, нужно дать дубинкой по голове. До этого Роберт Кочарян вызывал [Пашиняна] на дуэль. И вот в этих условиям мы идем на выборы. Дорогие соотечественники, вы должны дать оценку поведению этих людей», - заявил он.

Марукян отметил, что ситуация в стране настолько тяжелая, что нет времени на то, чтобы размахивать друг против друга молотками и дубинками. По его словам, «Просвещенная Армения» идет на выборы с единственной повесткой: формирование правительства национального согласия.

«Мы идем с повесткой солидарности, консолидации, включения всех в одно правительство, одну систему», - заявил Марукян.