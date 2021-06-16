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Карабах

МИД Армении осудил посещение президентами Турции и Азербайджана Шуши

Здание МИД Армении в Ереване

«Строжайше осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15 июня армянского культурного и исторического центра Арцаха [Карабаха – ред.] - города Шуши, находящегося под азербайджанской оккупацией, как очевидную провокацию против регионального мира и безопасности».

Об этом говорится в распространенном накануне заявлении МИД Армении.

«Примечательно, что этому посещению предшествовало уничтожение религиозного, исторического и историко-культурного наследия насильственно перемещенного коренного армянского населения, в том числе осквернение Кафедрального собора Шуши, подвергшегося разрушению как в ходе развязанной турецко-азербайджанскими силами войны против Арцаха, так и впоследствии, а также полное уничтожение памятника жертвам Геноцида армян.

Подобные действия властей Турции и Азербайджана, нацеленные на закрепление последствий применения силы против народа Арцаха, наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и являются совершенно неприемлемыми. Нейтрализация турецко-азербайджанской геноцидальной угрозы для армянского народа предписывает восстановление прав армян Арцаха, в том числе деоккупацию захваченных территорий Республики Арцах и обеспечение безопасного возвращения перемещенного с этих территорий населения.

Данные провокационные действия явственно раскрывают ложный и дезориентирующий характер заявлений, звучащих из официальных Анкары и Баку относительно нормализации отношений с Арменией и армянским народом.

Еще раз подчеркиваем, что устранение последствий последней турецко- азербайджанской агрессии против Арцаха должно быть осуществлено в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

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