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Политика

Серж Саргсян ответил на угрозы Пашиняна

Серж Саргсян (второй справа)

Бывший президент Армении Серж Саргсян осудил угрозы и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, который грозит «молотком» политическим противникам после досрочных парламентских выборов 20 июня.

Он предупредил, что возглавляемый им оппозиционный блок окажет жесткое сопротивление любому насилию.

В понедельник, проводя кампанию в Ванадзоре на севере Армении, Саргсян также обвинил Пашиняна в готовности спровоцировать «гражданскую войну», чтобы остаться у власти.

Пашинян размахивал молотком во время своих предвыборных митингов в последние дни, говоря, что это символизирует «стальной мандат», который он надеется получить от избирателей в день голосования.

«Сразу после выборов мы пойдем за вами с этим мандатом. Не говорите нам потом, что мы вас не предупреждали», - заявил он на одном из митингов, обращаясь к бывшим лидерам Армении и другим оппозиционным силам, которые бросили ему вызов на выборах.

«Вы видите, что он держит в руке, не так ли?» - заявил явно разгневанный Саргсян сторонникам блока «Честь имею» в Ванадзоре.

«Я думаю, он хочет, чтобы кто-то выхватил молоток у него из рук и ударил им ему по голове, чтобы он понял, что это такое», - добавил он.

«Я говорил на одной из наших встреч, что мы должны противостоять его «стальной революции» с помощью щита из более твердого материала и держать дубинку в другой руке, чтобы ударить ею по голове любого, кто приблизится к нам с молотком. Другого выхода нет. Что еще мы можем сделать?», - заявил экс-президент Армении.

Пашинян продолжил демонстрировать свой молоток и угрожать во время предвыборной поездки в юго-восточную Сюникскую область Армении во вторник. В частности, он раскритиковал избранных мэров большинства городов и сел Сюника, которые потребовали его отставки после поражения Армении в осенней войне с Азербайджаном.

«С помощью этой штуки мы вытащим эти ржавые гвозди, этих выскочек, сбившихся в кучу в разных муниципалитетах. Мы сделаем это во многих места, включая это место», - сказал он сторонникам митинга в городе Сисиан, которым также управляет мэр, выступающий против Пашиняна.

Многие главы местных общин, бросившие вызов и.о. премьер-министра, связаны с другим оппозиционным альянсом, возглавляемым бывшим президентом Робертом Кочаряном. Пашинян подвергся оскорблениям и насмешкам со стороны их протестующих сторонников, когда он посетил Сюник в апреле.

И.о. премьер-министра приехал в регион на этот раз в кортеже, состоящем из сотен автомобилей, на которых также приехали его сторонники из других частей страны.

Блоки, возглавляемые двумя бывшими президентами, входят в число основных соперников Пашиняна, которые пытаются сместить его с поста премьера по итогам выборов.

Блок «Честь имею» состоит из возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении и партии «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Последний возглавляет список кандидатов блока на выборах.

Экс-президента, свергнутого в ходе «бархатной революции» 2018 года, лидером которой был Пашинян, нет среди кандидатов блока. Тем не менее, он занял центральное место в предвыборной кампании блока «Честь имею».

В отличие от других основных претендентов, блок «Честь имею» в основном проводит встречи с активистами и сторонниками только в закрытых помещениях, о чем заранее не сообщается. Журналистам не разрешается присутствовать на них, и они вынуждены довольствоваться видеороликами блока с этих собраний.

На некоторых из этих видеороликов Саргсян, Ванецян и другие члены их команды прогуливаются по улицам в Ереване и за его пределами, разговаривая с местными жителями.

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