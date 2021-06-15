Пашинян: «Мы отрежем руку каждому, кто попытается противопоставить Сюник остальной Армении»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян начал свое выступление в Сисиане с упоминания оппозиционных мэров в Сюнике, не называя их имен.

«А это символ нашего стального мандата», - заявил Пашинян, вновь показывая молоток, обернутый в цвета армянского флага. Пашинян, грозя, повернулся в сторону общинной администрации Сисиана. Он уточнил, однако, что его слова касаются и других мэров. «Вот этим мы и вы из многих мест повыдергиваем эти ржавые гвозди, этих попрятавшихся в разных муниципалитетах выскочек», - заявил он.

Вслед за поражением армянской стороны в осеней войне в Карабахе еще несколько месяцев мэры Сисиана, Гориса, Капана потребовали отставки Пашиняна, а их сторонники дважды препятствовали визиту Пашиняна в Сюник. Они входят в список кандидатов блока «Айастан», возглавляемого вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Кандидат от правящей партии в премьер-министры заявил, что представители оппозиции пытаются противопоставить Сюник Армении. «Мы говорим – нет, Армения едина, она едина, она сильна единством. Сюник - это Армения настолько же, насколько и Ереван, Гюмри, Лори, Тавуш, и мы сломаем и отрежем руку каждого, кто попытается противопоставить Сюник остальной Армении», - заявил Никол Пашинян.

В Сисиане Пашинян коснулся также ситуации на границе с Азербайджаном, на некоторых участках которой Ереван обвинил Баку во вторжении на суверенную армянскую территорию, начиная с 12 мая. Он сказал, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть пределы Армении, добавив, что эту точку зрения поддерживает все международное сообщество. «Представители российских пограничников должны быть размещены вдоль пограничных пунктов, и под эгидой международных наблюдателей должны быть уточнены, делимитированы и демаркированы пограничные пункты от Сотка до Хознавара», - заявил Пашинян.