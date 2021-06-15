«Независимый наблюдатель» получает сигналы о подкупе избирателей: размер взяток – от 70 до 100 тыс. драмов

«Союз информированных граждан» в составе блока «Независимый наблюдатель» начал наблюдение за избирательным процессом еще полтора месяца назад.

«В регионах ставки ниже, например, в Горисе предлагают 70 тысяч драмов (около 130 долларов) за голос, в Ереване ставки немного выше и составляют порядка 100 тысяч драмов. По сути, основные сигналы связаны с блоком «Айастан», в меньшей степени с блоком «Честь имею» и партией «Процветающая Армения»», - продолжил Иоаннисян.

Генпрокуратура до сих пор возбудила два дела о подкупе избирателей – в Армавире и Гаваре. В одном случае по делу проходят представители блока «Честь имею», в другом – это «Процветающая Армения».

«Независимый наблюдатель» направил в прокуратуру пять сообщений.

«Некоторые из них сейчас находятся на стадии подготовки материалов. По некоторым у нас уже есть уверенность, что там было совершено преступление, но ведется дополнительная работа по сбору доказательств и отправке дел в правоохранительные органы уже с доказательствами», - заявил Иоаннисян.

По словам Даниэля Иоаннисяна, в последние дни поступают сигналы из Сюникской области, где руководители общинных учреждений Капана и Гориса заставляют своих сотрудников участвовать в митингах блока «Айастан». Как отметил Иоаннисян, в Арцванике грозят лишить жителей денег, которые они получают ежемесячно в качестве компенсации за то, что живут близко от хвостохранилища шахты.

По его словам, в Сюнике полиция начала определенные действия для того, чтобы выяснить это.

Бывший губернатор Сюника Ваге Акопян, являющийся кандидатом под номером 4 в списке кандидата блока «Айастан», отказался отвечать на вопросы Радио Азатутюн по этой теме. Официальный представитель центрального штаба блока «Айастан» Арам Вардеванян, между тем, говорит об использовании властью административных ресурсов, подчеркивая «невероятный объем» злоупотреблений.

«Сегодня мы увидели, как директор школы напрямую, без каких-либо других формулировокбуквально сказал, что, да, детей привезли из школы на митинг, и что он не видит в этом проблемы, митинг закончится, и они вернутся в школу», - сказал Вардеванян.

Официальный представитель центрального штаба блока «Айастан» сообщил, что по этому поводу они начнут правовой процесс. По его словам, ранее они обращались в правоохранительные органы, но их обращение осталось без ответа.

По словам Вардеваняна, власти привлекают на митинги директоров школ, учителей, используя давление. «Независимый наблюдатель», однако, не располагает подобными фактами. «У нас нет никаких доказательств того, что некоторых людей принуждают участвовать, например, в проправительственных митингах», - заявил координатор «Союза информированных граждан».

По словам Иоаннисяна, был зафиксирован случай злоупотребления административным ресурсом со стороны власти, а точнее Николом Пашиняном, который, однако, не содержит состава преступления. В частности, речь идет о том, что в агитационных целях он раскрыл информацию, которая не подлежит обнародованию, а именно: «Оборот на счету сына Роберта Кочаряна за последние годы составил 200 миллионов долларов».