Роберт Кочарян обещает «сильную Армению» с растущей экономикой и солидарностью в обществе

«Некомпетентность нынешней политической команды привела к трагедиям и потерям», - заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, обещая в случае прихода к власти обеспечить «сильную Армении с растущей экономикой и солидарностью в обществе».

«Мы говорим, что наша политическая команда готова остановить это падение, восстановить управление страной, разобраться с вашими заботами, готова сделать все, чтобы через очень короткое время вы все занялись своими делами, чтобы у вас все шло нормально в повседневной жизни, на госслужбе, в тех делах, которыми должно заниматься государство, а не каждый гражданин. Гражданин должен заниматься своими делами, своей семьей, своим досугом на своей земле, а государство должно служить, делать все, чтобы эта работа была эффективной», - заявил Кочарян в своем выступлении на митинге в Эчмиадзине.

«Давайте все положим конец провалившемуся правительству, вселим надежду в широкие слои нашего общества. Убедите ваших соседей в том, что это правильный путь, давайте все вместе идти вперед к сильной Армении», - призвал кандидат в премьер-министры от блока «Айастан».

В тот же день блок «Айастан» провел предвыборный митинг в ереванском административном районе Шенгавит.