Правящая партия Армении планирует митинги после выборов

Муниципальные власти Еревана разрешили партии одновременно собирать сторонников на двух крупнейших площадях столицы с 21-го по 24-е июня. Каждый из этих митингов может начинаться в 10 часов утра и длиться до полуночи.

В ходе предвыборной кампании в ереванском административном районе Малатия-Себастия в понедельник Никол Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики 21 июня, чтобы отпраздновать победу его партии на выборах, которая, по его словам, ознаменует очередную «революцию» в Армении.

Ни он, ни его соратники не объяснили причины проведения дополнительных демонстраций в последующие дни.

«Когда будет определена цель событий, мы объявим об этом», - в беседе с Радио Азатутюн отметил член «Гражданского договора» Ваагн Овакимян.

Овакимян не смог внятно объяснить, почему правящая партия зарезервировала сразу две площади для демонстраций. Насколько известно, ни одна политическая сила в Армении прежде так не поступала.

Некоторые оппозиционеры и другие критики власти предположили, что Пашинян строит план действий на случай возможного поражения на досрочных выборах. Как утверждают они, в этом случае его сторонники таким образом смогут оказать давление на Центральную избирательную комиссию или спровоцировать столкновения с протестующими представителями оппозиции, чтобы добиться аннулирования результатов голосования.

Пашинян неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании, что ожидает, что его партия наберет не менее 60 процентов голосов.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян предупредил в конце прошлого месяца, что сторонники возглавляемого им оппозиционного блока «Айастан» («Армения») выйдут науличные акции протеста, если власти Армении сфальсифицируют предстоящие выборы. Другие оппозиционные силы также не исключают поствыборных протестов.

И «Айастан», и «Гражданский договор» заручились разрешением мэрии Еревана на организацию митингов в пятницу – последний день официальной предвыборной кампании, что вызывает опасения, что насилие может вспыхнуть еще до дня голосования.

Изначально блоку «Айастан» было разрешено проводить свой митинг 18 июня до 20:00. Но после апелляции оппозиционного блока суд Еревана постановил, что акция может продлиться до 21:00. Митинг «Гражданского договора» начнется вечером того же дня.

Представитель блока «Айастан» Арам Вардеванян раскритиковал решение правящей партии назначить митинг на площади Республики на тот же вечер. По его словам, полиция Армении предупредила муниципалитет о недопустимости проведения митингов двух соперничающих политически сил в одном и том же месте в один и тот же день.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить столкновений», - заявил представитель партии «Гражданский договор» Ваагн Овакимян.

По словам правозащитница Нины Карапетянц, риск насилия будет высоким, в то время как две соперничающие политические силы опрометчиво игнорируют этот риск.

Карапетянц также осудила «неприемлемую» предвыборную риторику Пашиняна, обвинив исполняющего обязанности премьер-министра в применении «наихудших» методов агитации, которые практиковались бывшими лидерами Армении и которые он сам в свое время резко критиковал.

«Ложь и оскорбления ему не помогут. Думаю, люди сделают правильный выбор», - заявила правозащитница.