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Политика

«Это могут быть просто заключительные речи о предвыборной кампании» - спикер парламента о возможном поствыборном митинге

Арарат Мирзоян (справа) в студии Радио Азатутюн

В связи с напряженной и бескомпромиссной предвыборной кампанией в последние дни в Армении много обсуждается возможность поствыборных событий.

То, что, по крайней мере, две политические силы уже заявили о своем намерении собрать сторонников на площадях в Ереване на следующий день после выборов, 21 июня, наводит некоторых наблюдателей на мысль, что как оппозиционный блок «Айастан» («Армения») экс-президента Роберта Кочаряна, так и правящая партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна возможно готовятся к некоторым поствыборным развитиям.

На вопрос Радио Азатутюн, не означает ли то, что правящая партия также заявляет о проведении митинга 21 июня, что она готовится к поствыборным развитиям, спикер парламента, кандидат под номером два в списке партии «Гражданский договор» Арарат Мирзоян ответил так: «Эти поствыборные развития могут быть просто заключительными речами о предвыборной кампании, просто повторным представлением видения будущего единомышленникам. В конце концов, если будет победа, то мы сможет совместно приветствовать ее».

На вопрос о том, что будет, если победы не будет, Мирзоян ответил так: «Если нет, если будет другое, не знаю, опять же все зависит от воли народа. Повторяю, выборы, само голосование должны сами по себе быть выражением воли народа».

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