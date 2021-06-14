Макунц об аудиозаписи разговора между мэром Эчмиадзина и министром: «Совершенно неактуальная тема на данный момент»

Он завершил все митинге, держа в руке уже ставший известным молоток, прося граждан проголосовать за замену «бархатного» мандата на «стальной».

«Диктатура закона и права, мы стальным мандатом убираем все ржавые гвозди, в том числе в Араратской области, в том числе в городе Масис. А значит, в Республике Армения есть будущее!», - заявил Пашинян.

Все попытки журналистов приблизиться к Пашиняну и членам его команды не увенчались успехом: ни он, ни и.о. министра территориального управления Сурен Папикян не прокомментировали появившуюся в интернете аудиозапись телефонного разговора, в котором мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян жалуется Папикяну на Пашиняна, говоря, что у него не выдерживают нервы, и предлагая в команде найти ему замену.

Лишь глава фракции Лилит Макунц ответила на этот вопрос. Она заявила, что считает эту тему совершенно неважной. «На данный момент это совершенно неактуальная тема, мы сосредоточены на избирательной кампании», - заявила она.

На вопрос, обсуждается ли вопрос о том, что один из ключевых фигур команды говорит о поиске альтернативы Пашиняну, Макунц ответила так: «Мы не обсуждали этот вопрос, у меня нет комментариев в связи с аудиозаписью, я считаю это неактуальной темой».

«Вы спрашиваете меня как главу фракции, как члена правления, я отвечаю вам как глава фракции, как член правления, следовательно, я делаю это от имени фракции или правления. Что касается обсуждений, что касается того, есть ли отдельные темы, то я уже раньше говорила, что в нашей команде нет запретных тем. Мы говорим обо всем и принимаем решения», - подчеркнула Лилит Макунц.