«Создается впечатление, что основные политические силы готовятся к поствыборным событиям» - политический комментатор о предвыборной кампании

В эфире Воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ Багдасарян даже не стал называть то, что происходит сейчас, предвыборной кампанией в классическом понимании, подчеркнув, что «мы не видим или видим очень мало программ, идеологии».

Политолог Бениамин Погосян, в свою очередь, отметил, что общество достаточно поляризовано, политические силы делают все, чтобы углубить эту поляризацию для большего объединения вокруг своего лагеря.

Армен Багдасарян: «У меня сложилось впечатление, что основные политические силы готовятся не только к выборам 20 июня, но и к 21 июня, то есть к поствыборным событиям. Они не столько пытаются обсуждать, кто из них будет лучшим руководителем страны, сколько говорят об уничтожении друг друга. И каждый из оппозиционных сил пытается убедить оппозиционно настроенное общество, что он лучше всех уничтожит нынешнюю власть. Нынешняя власть, по ее же словам, хочет получить стальной мандат. Иными словами, в классическом понимании я бы даже не называл это предвыборной кампанией, потому что основная проблема в том, кто, с какой программой, кто, с какой идеологией должен вести страну. Но, к сожалению, мы не видим этого или видим очень мало.

Бениамин Погосян: Я полагаю, что общество достаточно поляризовано, и, похоже, политические силы делают все, чтобы эту поляризацию углубить, объединить вокруг своего лагеря. Другими словами, создается впечатление, что мессиджи адресованы не всему обществу. Основные политические силы понимают, что те, кто не хочет голосовать за них, так и так не проголосуют... Поэтому нет даже задачи представлять программы. Потому что политические силы думают, что у них есть некий конкретный электорат, отсюда задача – максимально сплотить этот конкретный электорат и привести его на избирательные участки».