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Карабах

Вашингтон приветствует освобождение 15 армянских пленных

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Вашингтон приветствует освобождение 15 армянских пленных.

Об этом сегодня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен выразил особую благодарность правительству Грузии за его «жизненно важную роль в вопросе инициирования диалога между сторонами».

«Подобные шаги приблизят народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают», - написал госсекретарь США на своей странице в Twitter.

Ранее сегодня азербайджанские власти заявили о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил состоявшийся обмен.

Глава МИД Азербайджана заявил, что переданные армянской стороной карты иллюстрируют местоположение 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

Передача 15 армянских пленных состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей властей Грузии.

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