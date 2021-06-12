Вашингтон приветствует освобождение 15 армянских пленных.

Об этом сегодня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен выразил особую благодарность правительству Грузии за его «жизненно важную роль в вопросе инициирования диалога между сторонами».

«Подобные шаги приблизят народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают», - написал госсекретарь США на своей странице в Twitter.

Ранее сегодня азербайджанские власти заявили о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил состоявшийся обмен.

Глава МИД Азербайджана заявил, что переданные армянской стороной карты иллюстрируют местоположение 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

Передача 15 армянских пленных состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей властей Грузии.