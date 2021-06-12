15 армянских пленных возвращаются из Азербайджана в Армению.

Об этом сегодня сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«15 наших братьев возвращаются», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана сообщил, что сегодня на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии армянской стороне были переданы 15 военнопленных, взамен Азербайджаном были получены карты минных полей в Агдамском районе. Согласно сообщению, это действие были произведено при содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.