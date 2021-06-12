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Политика

В случае необходимости блок Ширинян-Бабаджанян готов сформировать коалицию с действующей властью

Арман Бабаджанян

Блок демократов «Ширинян-Бабаджанян» готов в случае необходимости сформировать коалицию с действующей властью после выборов.

Об этом 11 июня заявил первый номер списка кандидатов блока Арман Бабаджанян в ходе предвыборной агитации в Араратской области.

По его словам, они пойдут на этот шаг ради интересов государства и народа.

«Демократическое будущее Армении не имеет альтернативы, и для того, чтобы добиться выполнения всех этих обещаний, мы, конечно же, готовы поддержать действующую власть, если необходимо сформировать с ними коалицию и добиться реализации всех жизненно важных для страны обещаний», - заявил Арман Бабаджанян.

Блок, состоящий из партий «Во имя Республики» и Христианско-демократической партии, обещает реформы в стране, охватывающие различные сферы – от армии до системы здравоохранения и социальной сферы. В блоке демократов «Ширинян-Бабаджанян» верят, что смогут в кратчайшие сроки ликвидировать существующую в стране бедность.

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