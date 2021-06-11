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Карабах

Действующий председатель ОБСЕ призвала Баку и Ереван возобновить переговоры по Карабаху

Анн Линде

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула важность возобновления диалога между Азербайджаном и Арменией по устойчивому политическому решению нагорно-карабахского конфликта.

«Рост напряженности на армяно-азербайджанской границе в последнее время показывает, что нерешенные вопросы остаются серьезным вызовом международному миру и безопасности. Необходимы деэскалация и начало диалога между сторонами, чтобы возобновить переговоры об устойчивом политическом решении в соответствии с международным правом, решить гуманитарные нужды и вопросы прав человека», - заявила Анн Линде в пятницу, выступая по видеосвязи на слушаниях Хельсинкского комитета при Конгрессе США.

Линде выразила убежденность в том, что Минская группа ОБСЕ является наилучшим форматом для решения этих вопросов.

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