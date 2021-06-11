Пашинян заявляет, что в заявлении от 9 ноября был вопрос об анклавах, но этот пункт был полностью снят

По его словам, наоборот, он предотвратил это, хотя подтвердил, что при подписании документа вопрос азербайджанских анклавов, которые перешли к Армении в 90-е годы, затрагивался.

«Сегодня очень часто распространяется версия о том, что я готов был подписать, но некоторые люди предотвратили это. Как раз все было наоборот. По каким причинам, я расскажу об этом позже, расскажу о своих догадках. Были люди, которые говорили, что документ должен быть подписан таким образом, но мы высказали очень четкую позицию, и этот пункт был вообще снят», - заявил Никол Пашинян.

Никол Пашинян утверждает, что вопрос об азербайджанских анклавах в Армении стоит на повестке дня переговоров с 1999 года. По его словам, об этом говорится в опубликованном им недавно документе Мегринского обмена, который долгое время был секретным. Сегодня Пашинян связал убийство Вазгена Саргсяна и Карена Демирчяна с этим документом 1999 года. Он зачитал один из пунктов проекта обмена Мегри, согласно которому стояли требования о выводе вооруженных сил Армении «с оккупированных территорий Азербайджана, включая Казахский район». По словам Пашиняна, после этого тема анклавов всегда была в повестке дня армяно-азербайджанских переговоров, и «Азербайджан время от времени ее продвигает».

Пашинян представил свое видение решения этого вопроса. «Есть общая логика решения, основанная на международной практике и праве. Согласно ей – ситуация, которая есть сейчас и зафиксирована, остается неизменной. Почему? Потому, что у нас тоже есть анклав – Арцвашен, под контролем Азербайджана. Наша логика такова – анклав должен быть обменен на анклав, и то, что под их контролем остается под их контролем, то же, что под нашим контролем - остается под нашим», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

В то же время Пашинян подчеркнул, что сегодня несколько десятков квадратных километров армянских территорий находятся под контролем Азербайджана, и вопрос об их возвращении был поставлен перед Азербайджаном. «Мы сказали, что эти вопросы необходимо рассматривать в общем контексте, и в этом общем контексте мы продолжим двигаться вперед», - отметил Пашинян.