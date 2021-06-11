По словам Кочаряна, он не имел отношений с властями с 2008 года

Выступая перед избирателями на площади города Абовян, лидер блока, бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что блок «Айастан» стремится прийти к власти для того, чтобы восстановить безопасность, укрепить границы страны, а также восстановить отношения Армении с ее союзниками.

«Мы говорим, что идем во власть, чтобы преодолеть экономический кризис, чтобы каждый год создавать десятки тысяч новых рабочих мест, чтобы бороться с безработицей, чтобы остановить отток населения», - подчеркнул Кочарян, который руководил Арменией в качестве президента с 1998 по 2008 годы.

До Абовяна представители блока «Айастан» находились в Нор Ачне и Егварде. Там встреча с избирателями проходила в зале, где у граждан была возможность задать вопросы второму президенту.

Один из них, в частности, поинтересовался, вернутся ли прежние порядки, в том числе несправедливость, неравенство, если прежние власти вернутся во власть.

Роберт Кочарян признал наличие подобных явлений в прошлом, отметив, что если бы их не было, то апрельских событий 2018 года не произошло бы. Он заверил, что в случае его возвращения во власть подобных порочных явлений не будет. «Вы когда-нибудь слышали о неподобающем поведении кого-либо из членов моей семьи или моих родственников? Нет. Если члены моей семьи этого не делают, то кто будет это делать? Потом, когда говорят прежние власти…».

«Они этого не делали, но были люди, которые делали это, мы все это знаем. А у вас благопристойная семья», - продолжил гражданин.

«О каких годах вы говорите, 1998-2008 или позже? Я хочу сказать следующее: с 2008 года у меня не было никаких отношений с властями. С 2009 года по 2018 год у меня даже не было контактов, потому что было много вещей, с которыми я не был согласен, и поэтому у меня не было прямых контактов. Знайте это. И теперь я говорю: исключено, что мы можем допустить такие явления», - ответил кандидат в премьер-министры от блока «Айастан».

Роберт Кочарян заявил, что в случае его прихода к власти он превратить правительственные дачи в Конде (центр Еревана) в реабилитационный центр. Он напомнил образ жизни бывшего премьер-министра Андраника Маркаряна, который по воскресеньям играл со своими соседями в нарды. Он пообещал, что, если он вернется во власть, то такой будет жизнь чиновников.